南韓大勢女團TWICE台灣成員周子瑜，是公認的神級美顏，近日更成為世界百大美女排行榜第一名，高顏值受到國際肯定，不過在116名現役偶像票選中，去年拿下最美女愛豆的子瑜，今年小下滑一個名次，輸給少女時代的潤娥，而最帥男愛豆仍由去年冠軍ASTRO車銀優蟬聯。

潤娥是少女時代的顏值擔當，出道12年至今，容貌都沒太大變化，凍齡美顏令人稱羨，她在今年訪問了24組共116名偶像中，被選為最美女偶像，可說是實至名歸，而子瑜則和同為四代女團神顏代表的Red Velvet隊長Irene並列第二，小下滑一個名次。而第三名是(G)I-DLE美延，第四名則是秀智、TWICE、ITZY禮志並列，第五名則是少女時代太妍、IZ*ONE玟周。

最帥男偶像由臉蛋天才車銀優蟬聯，第二名為BTS的V。(圖／翻攝自韓網)

至於最帥男偶像，還是由去年冠軍、臉蛋天才ASTRO車銀優蟬聯，第二名是BTS的V，第三名是SEVENTEEN勝寬，第四名是GOT7珍榮、NCT在玹並列，第五名則是Golden Child普閔、TXT SOOBIN。

(中時電子報)