2020大選結束，結果或許不盡理想，但是還是有許多民眾的願望實現，且開始在全台各地實現自己的「祭品文」，而台中市立委當選人3Q陳柏惟就在選前曾在網路節目上承諾過，若是當選，將要求中火「停機一天」；過去民眾多以為他是在「豪洨」，但是昨晚3Q在臉書上宣布，他做到了！

陳柏惟表示，他向經濟部提出「2020年春節台中火力發電廠全面停機一天之提案」，經過多次內部討論與協商後，台電正式回應，台中電廠與興達電廠自今天小年夜（1月23日）起開始擴大降載，至29日結束，至少一半以上機組停機。

而為了用電安全，台中火力發電廠10部機組中，最多可達6部機組停機，剩餘4部機組降載；而興達電廠4部機組，也有2部停機，2部機組降載。以燃煤電廠最小負載25-40%而言，台中電廠最多能降到最大發電容量的10%-16%，也就是最大降載極限約84-90%。

陳柏惟遺憾表示，很可惜他的政見只能實現87%，或是再多一點，而作為「尚未就職立委的台中市民」，向各位支持者說一聲抱歉，並表示未來將更加努力，也感謝莊秉潔教授，曾文生次長在與經濟部溝通的過程中給予莫大協助。

而陳柏惟這次的提案，將讓中火與興達可望雙雙創下史上最大降載紀錄，對於台中與高雄，甚至整個中南部的排放量，都有幫助；陳柏維表示，這次降載後可以觀察這幾天在全國燃煤火力發電廠都大半停機下的空汙變化量，將有助於讓大眾理解，「空汙防治不是只有針對燃煤火發而已」。

(中時電子報)