NBA新一代救世主錫安威廉森(Zion Williamson)仍擺脫不了體重問題，他鵜鶘隊首秀氣勢驚人，但轉播單位ESPN卻拿他的體重做文章。他們在畫面上註明「威廉森285磅(129公斤)，本季體重第3重的球員。」球評馬克傑克生(Mark Jackson)的刻薄評論更令球迷憤怒。

「他變重了，比上次出現(幾周前)的時候還要重，他應該設法減下來。」傑克生質疑285磅只是保守的數字：「如果重新選秀，我會選莫蘭特(Ja Morant)當狀元。」這些難堪的評語僅僅是在威廉森打了4分多鐘之後就冒出來了，他們連威廉森自我證明的機會都不給就開酸。

球迷在網路宣洩怒火，並力挺威廉森，「你的體格超棒，別在意他們的評論。」他們嘲笑ESPN收視率下滑不是沒原因的，另一個球評范岡迪(Jeff Van Gundy)也遭砲轟不長眼。

威廉森是真的有點重，但他的跳躍高度可達40吋(101.6公分)，「K教練」說他看來是45吋(114.3公分)，因為威廉森刷新了杜克大學校隊的紀錄，他跳起來的時候，下巴已經超過了籃框。這跟NBA兩屆灌籃大賽冠軍拉文(Zach LaVine)的彈跳力差不多，而且拉文的體重才180磅(82公斤)，可見威廉森是多麼可怕的怪物。

(中時電子報)