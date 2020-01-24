武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）目前在大陸跨省與全球跨國傳染，來勢洶洶且得肺炎後的死亡率逐漸向上攀升，確實讓人忐忑不安，心生畏懼。不過，了解病毒最怕什麼樣的環境，與如何防疫，仍是當務之急。

大陸防疫專家李蘭娟，日前解析病毒成為防疫指標之一，也成為網路瘋傳，讓民眾能了解武漢肺炎怎解。

據了解，李蘭娟對新型冠狀病毒的研究，係該病毒的外在環境抵抗力其實不強。簡單的說，就是新型冠狀病毒不耐高溫與怕酒精。

李蘭娟指出，在攝氏56度環境下曝光30分鐘，能有效消滅病毒。另外，包括75%的乙醇、過氧乙酸及含氯等消毒劑，都能有效消滅這種病毒。因此，在日常生活中，大家常接觸的地方，可用75%的酒精，予定期消毒即可消滅病毒。

此外，李蘭娟表示，大家常洗手，不吃生冷的食物，到公共場所務必戴口罩，有了這些基本的衛生常識，當可防「毒」。

另外，在大陸已確診武漢肺炎的病例當中，可發現患病的重症患者，多有以下3特點：

其一，係患者多半有肥胖、脂肪肝、糖尿病與高血壓等慢性疾病，甚至是患者已有腫瘤等重症。其次係60歲以上高齡患者，因抵抗力較差，或本身已有其他重症疾病，使治療更是嚴酷考驗。其三係逾8成的重症患者，從發病到就診，約間隔一周（7天）以上的的時間，在治療上似延誤先機。

新聞來源：綜合網路YouTube之武漢肺炎相關報導

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