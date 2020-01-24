前行政院長孫運璿。（王爵暐攝）

武漢肺炎疫情持續延燒，大陸周邊國家也開始防疫作戰，行政院長蘇貞昌日前在臉書上貼出防疫文宣，提醒民眾保持鎮定，沒想到，這張文宣讓網友瘋傳，紛紛大讚是最強行政院長。不過，有網友認為鬼扯，要論最強行政院長，已故的前政院長孫運璿才當之無愧。

網友hu610346於批踢踢發文詢問，數字版看到一個基本到不行的防疫文宣，竟然把蘇貞昌捧到變成史上最強最能幹行政院長，說真的，根本還不是這一波的高峰期，就開始捧，是不是有點快了啊？何況史上最強？有東西能佐證嗎？去年整年大家過的比較好嗎？有什麼可以吹噓的嗎？他只看到一個光頭一直出現在政策宣傳的文宣上而已。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

對此，底下網友紛紛回應，「非洲豬瘟有功啊！也沒出大亂子，吹有啥問題」、「突然出現一個能幹的，就覺得很神」、「大家是看了他一年多的表現判斷出的」、「他反應真的快，剛上任就衝機場電官員」、「他做事本來就不錯在台北縣長時已證明」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

不過，網友xeloss認為，對台灣最大貢獻應該是孫運璿。該網友指出，孫運璿當行政院長時夠倒楣，上任遇到中東石油危機，台美斷交，晶圓產業前期投資，十大建設中出現的問題，但孫運璿卻帶領一群優秀團隊，協助台灣度過危機。也有網友指出，「國民黨當年的技術官僚還是挺強的」、「早期國民黨的技術官僚真的很猛，現在怎麼崩成這樣的也是想不透，檯面上竟然只有友宜能打」。

(中時電子報)