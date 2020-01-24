武漢肺炎

武漢肺炎疫情擴大，日本厚生勞動省24日宣佈，境內出現第2起武漢肺炎確診病例。

據路透報導，厚生勞動省在聲明中說，患者為一名40多歲男性，家住湖北省武漢市，19日抵達日本，目前正住院接受治療。

日本外務省宣布，將武漢市的傳染病危險提醒級別上調至「二級」，並呼籲日本民眾，在非緊急的情況下不要前往當地。

日本正在準備主辦2020年東京奧運，由於大陸爆發新型冠狀病毒疫情，引發全球大流行的擔憂，迫使日方必須面對爆發致命傳染，還有賽事受影響的可能性。東奧主辦單位表示，他們正與當局合作。

武漢肺炎已導致18人喪生，超過600人確診，也衝擊到在大陸舉行的奧運相關賽事。原定2月在武漢舉行的東奧拳擊資格賽已取消。而東奧女子足球亞洲區資格賽，則從武漢改到南京舉行。

以往奧運賽事籌備作業也曾發生爆發傳染病疫情，而蒙上陰影的情況。2016年時，部分醫療專家因茲卡病毒（Zika virus）疫情，而呼籲巴西延後舉行奧運或更改地點，不過巴西奧運後來仍如期舉行。

(中時電子報)