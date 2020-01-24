女神曾之喬（喬喬）在小年夜閃電報喜嫁給辰亦儒，兩人戀情低調長跑近10年，終於開花結果，外界都替這對新婚夫妻感到開心，而曾與曾之喬組女團「Sweety」的劉品言（言言）昨（23日）也在網上感性祝好姊妹要幸福，不過喬喬選在年前結婚，也讓劉品言忍不住調侃「你真的很會挑日子內」。

劉品言和曾之喬在14歲時以女子團體「Sweety」出道，言言就曬出兩人當年的合照，想起她們當時一起主持、出外景、熬夜拍MV、拍戲的點滴，讓劉品言不禁感嘆時光飛逝「結果沒想到已是我們過去很久的青春期了」。

喬喬和言言相識18年，現在曾之喬升格當人妻，劉品言感性寫下：「你明明就只是結婚了，我居然跟嫁女兒一樣，一張一張回憶照片眼淚還是止不住」，不過言言也忍不住調侃好姊妹很會挑日子「我都可以想像過年回家舅舅舅媽叔叔阿姨長輩開口第一句就是『人家喬喬都結婚了你%@$%*&～』」，最後還喊話網友：「過年跟我同感的請加油。」

劉品言臉書全文。（圖／取材自劉品言 Esther LIU 臉書）

(中時電子報)