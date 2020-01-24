棒球迷照過來！日本埼玉西武獅隊與台灣統一獅將在今年2月19日、2月21日在高知舉辦台日棒賽對決，高知縣將邀請台灣遊客到高知縣一起應援、旅遊。台灣旅客來場出示護照並填寫問券即可兌換限定應援毛巾，數量有限送完為止。兌換地點：春野綜合運動公園棒球場正門旁設置臨時攤位；兌換時間為11:00~13:00。

台灣職棒隊伍統一獅隊將與埼玉西武獅隊進行友誼賽。（圖片提供/高知縣）

自2008年與台灣職棒隊伍統一獅隊亞洲錦標賽交手後，埼玉西武獅隊終於在2019年實現睽違10年的雙獅對決！首席教練渡邊久信與統一獅首席教練蘇泰安於1月12日在台南舉辦之「統一獅隊聯賽開幕典禮」中宣布將於2020年2月19日（12:30）及2月21日（13:00），於高知縣立春野綜合運動公園棒球場舉辦兩場雙獅交流賽事。

高知市內新開幕複合型設施，新鮮蔬果、在地伴手禮一次購足！（圖片提供/高知縣）

除欣賞棒球賽，高也有不少新鮮的農特產美食，除了熱騰騰的餐飲與點心外，更有不少伴手禮可選購，到訪高知時別忘了逛逛地方超市。，像是「土佐之鄉（とさのさと）」就是由JA高知經營之大規模產地直售市集（農夫市集），販售縣內當天直送新鮮農水畜產品，品質優異與種類豐富，提供安心採購。

土佐之鄉是大型農夫市集，果物皆是產地直送。（圖片提供/高知縣）

「AGRI COLLETTO」則是嚴選高知縣內各區伴手禮，並於在地特色美食廣場提供星期天市集的名物「炸蕃薯」以及「鍋燒拉麵」、「吻仔魚蓋飯」等B級美食，共食區約70席次。

野菜料理店中店「いちじゃもの」可提供團體預約；「Sunny Mart」是大型生活超市，還有徒步範圍內可抵達的人氣設施「蔦屋書店」及藥妝店，讓遊客可逛街購物一次滿足。

(中時電子報)