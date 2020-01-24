初二到初三（1/26、27）冷空氣南下，全台溫度下滑。氣象局指出，初四（1/28）第二波冷空氣到，可能是強烈大陸冷氣團等級，臺南以北、東北部僅10至12度，沿海、空曠地區氣溫下探10度以下，氣象專家吳德榮說，這可能是入冬以來最強冷空氣。
氣象局資料顯示，今天到大年初一鋒面接近，北部、東部局部有雨，中南部多雲到晴。初二鋒面通過，全臺有雨，其中西半部有局部較大雨勢，鋒面過後冷空氣南下。初三冷空氣持續增強，到了初三深夜，臺南以北及東北部低溫下探13、14度，高屏、花東也僅15～17度；雖然鋒面過了，但水氣仍多，初二到初四依舊全台有雨。
初四（1/28）又一波冷空氣，將一直持續到初九（2/2），氣象局預測可能為強烈大陸冷氣團，全台天氣偏冷，臺南以北、東北部僅10至12度，加上初四有旺盛水氣，各地容易下雨。吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，模式模擬這波冷空氣有機率挑戰入冬以來最強，但由於理論上的限制，愈到的春節末期，「不確定性」愈大，應持續觀察。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。