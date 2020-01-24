農曆春節看展趣！位在台北車站附近的國立台灣博物館有精采展覽、數位動畫體驗、學習單闖關、導覽活動與摺紙DIY等多元活動陪民眾一起文化行春！本館《大師：澳大利亞原住民樹皮畫》特展、南門館《繪自然-博物畫裡的台灣》介紹科學繪圖的歷史與當代發展、《史前巨獸－古生物特展》。初二、初三台博館完成任務可兌；換新春好禮、初四、初五有鼯鼠摺紙DIY活動歡迎大小朋友到博物館走春，

台博館初四初五有鼯鼠摺紙DIY活動。（圖取自台博館官網）

想走輕鬆優雅文青風過新年的民眾，台博館本館「發現台灣-重訪台灣博物學與博物學家的年代」常設展介紹台博館近百年來收藏台灣島嶼上許多珍貴的動物學門標本與展件精華、《大師：澳大利亞原住民樹皮畫》特展展出來自南半球古老大陸上傳承萬年的藝術創作；古生物館《古生物大展-生命的史詩與演化共舞》介紹世界的自然史，還有多項古生物互動數位體驗。

南門館《繪自然-博物畫裡的台灣》介紹科學繪圖的歷史與當代發展、《史前巨獸－古生物特展》以動物化石及複製品展示介紹地球的歷史及生態，都是適合闔家行春的選擇。

台博南門《繪自然》特展可練習生態觀察與科學繪圖。（圖取自台博館官網）

「博物館裡有老鼠！？」，別緊張，這是台博館迎接「金鼠年」推出的新春特別活動，即日起到2/9前，到台博館看展覽，搭配學習單探索，就可以找到博物館的老鼠以及以「鼠」為名的物種蹤影。

初二（1/26）、初三（1/27），台博館祭出紅包好禮，邀請民眾到博物館走春，認識台灣特有種的「齧齒目」動物，達成指定任務即可領取台博限量春節禮物乙份，每人限參加乙次。

初四（1/28）、初五（1/29），上午10：30及下午2：30，台博館本館的《樹皮畫》特展定時導覽活動，除介紹樹皮畫的奧秘，還有展品中關於「袋鼠」、「負鼠」的小秘密，在展場裡尋找「鼠」跡之後，下午2點到4點，可參加鼯鼠摺紙DIY活動，摺一隻「飛金鼠」回家。

喜歡體驗新鮮事物的民眾，也可以選擇到台博館本館感受沈浸式環形劇場與高質感動畫的魅力，上午10點及下午2點有以鎮館之寶「康熙台灣輿圖為藍本創作的「輿圖紀遊」3D動畫，上午11點及下午3點可體驗「台灣雲豹與黑熊的傳說」VR360動畫，在數位世界裡穿梭。

台博土銀展示館及南門館古生物展展出動物化石及複製品。（圖取自台博館官網）

(中時電子報)