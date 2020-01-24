有發燒症狀的武漢女子21日強闖法國海關，消息在當地傳開引發恐慌。法國衛生部長布辛昨天傍晚接受媒體詢問時表示，法國目前沒有武漢肺炎疑似病例，若有確診將第一時間通報。

武漢顏姓女子21日搭機前出現發燒、咳嗽症狀，仍吃退燒藥後混過機場安檢入境法國，還自豪在微信朋友圈發布信息，表示「勝利會師」，遊遍里昂、巴黎。訊息遭截圖後迅速在旅法中國人圈中傳開，多人向中國使館舉報。

中國使館昨天發出新聞發言人聲明，表示已聯繫上顏女，並要求其主動聯繫法國急救單位處置。

法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）針對媒體詢問中國女子強闖法國的疑似案例時表示，「法國目前沒有疑似病例」，但指出引發爭議的中國女子正在接受檢測，另外兩名疑似「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）病例則已被排除。布辛強調：「若出現陽性反應，將會立即通報。」

恐慌蔓延至法國社群，有3萬名追蹤者的推特帳號「衝突」（Conflits）昨天下午宣布緊急消息表示「冠狀病毒已進入法國」，引發熱議，法國網民紛紛在下方留言謾罵這名女子「愚蠢」、「自私」、「我們死定了」等，並擔心這可能不是唯一闖關成功的中國遊客。

「解放報」（Liberation）的事實查核中心出面闢謠，表示這名女子並未證實為病毒帶原者。「衝突」此後也修改貼文，表示這位中國女子為「疑似案例」。

(中央社)