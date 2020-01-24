國民黨在2020總統大選落敗後，黨內外要求與期待改革聲浪高，代理主席林榮德日前拋出「60歲者退出國民黨中常會」的想法，但部分黨內人士並不贊同。但有網友認為林榮德這提議現階段是對的，因為國民黨許多超過60歲的大老，都在兩岸有生意、吃兩岸財，是否該轉向、才能走向新生？

對於林德榮提倡逾六十歲全面退出中常委，國民黨內意見分歧，國民黨立委蔣萬安認為，年齡不是問題，想法、思維與心態才是重點；國民黨擬成立的改造委員會設置期程、規劃則是當務之急。新任的國民黨不分區立委葉毓蘭則指出，要求六十歲以上完全退出，本身就是歧視，她個人認為黨因該擴大參與，組織再造不應陷入淺碟式思考，千萬不要非黑即白。

不過，網友xeloss贊成這一提議，他指出，代理主席林榮德要超過60歲以上的中常委退出，這點現階段是對的。那幾咖超過60歲的基本上都是吃兩岸財，要出來反對大陸有困難。但也有網友認為，60歲以上不一定要全面退出，不要如此涇渭分明，很多人還是心向台灣。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)