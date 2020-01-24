農曆春節何處去？鄰近大台北都會區的2處新北市農村再生社區漫遊，體驗農村之樂，享受放鬆悠哉的春節假期。仙氣十足的美拍秘境—新店銀河社區有充滿仙氣的打卡秘境—「銀河飛瀑」、觀景台有紅磚版的天空之城的美譽；都市桃花源—五股綠竹社區生產綠竹筍，這也有社區生態導覽，歡迎大小朋友樂活走春。

銀河飛瀑美景，吸引不少民眾前來銀河社區朝聖。（圖取自新北市農業局官網）

新店銀河社區常年致力於生態保育，在新北市農業局的輔導之下，社區以發展生態旅遊為目標，社區時常辦理生態導覽活動，如水梯田夜間生態導覽，深入水梯田找尋台北樹蛙、水蜈蚣等生物及昆蟲蹤跡，或於遠近馳名的銀河洞越嶺步道舉辦導覽活動，登山健行之餘，沿途介紹銀河洞歷史文化與林相生態。

越嶺步道美麗的景觀吸引遊客前來登山健行。（圖取自新北市農業局官網）

藏身在銀河洞越嶺步道中段，銀河社區有一處充滿仙氣的打卡秘境—「銀河飛瀑」，行走其中，可見廟宇樓台坐落於岩洞之上，瀑布從斷崖處飛瀉而下，激起的水花透過日光反射出閃閃波光，吸引不少國內外觀光客慕名前來打卡拍照。離「銀河飛瀑」約5分鐘距離，有ㄧ座座遺世獨立的紅磚牆及觀景台，有紅磚版的天空之城的美譽。

遺世獨立的紅磚觀景台有天空之城的美譽。（圖取自新北市農業局官網）

※銀河洞越嶺登山步道：新北市新店區銀河路86號，建議天氣良好時前往。

※若有團體導覽需求，請洽新北市新店區銀河社區臉書或洽林立岡總幹事0921-849205。

象徵綠竹社區人與自然生態共存的裝置藝術。（圖取自新北市農業局官網）

位於觀音山國家風景區內的綠竹社區，以生產綠竹筍聞名，社區內的「旗竿湖農場」是由28位筍農合資共同參與經營，使用在地農產品變化出各種料理美食，「旗竿湖農場」也積極推動社區發展，改善生態環境，農場旁綠竹筍與大象鼻蟲共存的裝置藝術，就是象徵社區恢復自然生態的最佳寫照。

「旗竿湖農場」春節期間從初二(1/26)就開始營業，社區也固定在每週日下午三點安排社區生態導覽、推薦民眾來新北農再社區漫遊，品嘗在地風味餐!

綠竹社區生態導覽體驗活動。（圖取自新北市農業局官網）

※旗竿湖農場：新北市五股區御史路241-1號 02-2293-2167

※團體導覽預約：新北市五股區農業旅遊發展協會 楊海塗理事長0920-593958

(中時電子報)