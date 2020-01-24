武漢肺炎

大陸武漢肺炎疫情持續蔓延，據央視24日報導，新增確診病例259例，如今大陸確診達830例，死亡人數達25人。

1月23日0-24時，27個省（區、市）報告新增確診病例259例，新增死亡患者8例。新增治癒出院6例。而19個省（區、市）報告新增疑似病例680例。全國共有29個省（區、市）報告疫情，新增內蒙古、陝西、甘肅、新疆4個省（區）。

截至1月23日24時，國家衛健委收到29個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例830例，其中重症177例，死亡25例，其中湖北省24例、河北省1例。已治癒出院34例。20個省（區、市）累計報告疑似病例1072例。

累計收到港澳與台灣通報確診病例5例，其中香港特別行政區2例，澳門特別行政區2例，臺灣1例。累計收到國外通報確診病例9例，其中泰國3例（2例已治癒）、日本1例（已治癒）、韓國1例、美國1例、越南2例，新加坡1例。目前追蹤到密切接觸者9507人，已解除醫學觀察1087人，還有8420人正接受觀察。

(中時電子報)