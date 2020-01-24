大陸央視新聞1月24日消息，週四（23日）0至24時，27個省（區、市）報告新增確診病例259例，新增死亡患者8例。新增治癒出院6例。19個省（區、市）報告新增疑似病例680例。全國共有29個省（區、市）報告疫情，新增內蒙古、陝西、甘肅、新疆4個省（區）。

截至1月23日24時，大陸國家衛生健康委收到29個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例830例，其中重症177例，死亡25例，其中湖北省24例、河北省1例。已治癒出院34例。20個省（區、市）累計報告疑似病例1072例。

累計收到港澳台地區通報確診病例5例，其中香港特別行政區2例，澳門特別行政區2例，台灣地區1例。

累計收到國外通報確診病例9例，其中泰國3例（2例已治癒），日本1例（已治癒），韓國1例，美國1例，越南2例，新加坡1例。

目前追蹤到密切接觸者9507人，已解除醫學觀察1087人，尚有8420人正在接受醫學觀察。

(中時 )