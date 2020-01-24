除夕當晚12時搶頭香！雲林縣西螺福興宮每年除夕夜都有活動，搶頭香及發放一元美金紅包，每年吸引大批人潮參加，今年特別加碼，頭香狀元得主可獲得日本大阪的單人來回機票、價值一萬元的太平媽純金項鍊，總價值超過3萬元。

根據聯合新聞網報導，今年頭香得主將能到日本賞櫻，包含單人日本大阪的來回機票、價值１萬元的太平媽純金項鍊、劍湖山住宿券餐券、寫著「頭香狀元」的精美木匾，及文創商品，全部獎品總價值超過3萬元。

福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮每年除夕夜發放1元美金紅包的活動，2020將邁入第15年，今年預計要發出8800個鼠年美金紅包，送完為止。若是已有集滿12年「太平媽開運紅包」的民眾，只要帶著12生肖的紅包到福興宮櫃台，就可以領取「媽祖鴻運福袋」。

此外，廟方2019年舉辦迎春燈會時，自廟口延伸的福興路燈廊成為網紅打卡景點，今年參展燈籠更達2700顆，包含外縣市申請參與，也歡迎民眾參拜太平媽並欣賞美麗壯觀的燈飾。

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(中時電子報)