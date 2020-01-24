為切斷伊朗政權資金來源，美國政府今天針對伊朗石化產業網絡再度祭出新一波制裁，將6家中港與阿拉伯聯合大公國企業以及2名個人列入黑名單，以打擊伊朗石化產業。

美國國務院與財政部今天同步宣布這項新一波制裁行動。

美國財政部在新聞稿中表示，中國山東齊旺達集團海仲石油化工公司、香港眾祥石化有限公司與香港嘉祥工貿有限公司，因為從伊朗購買、收購石化產品，遭到制裁。

香港眾祥石化有限公司、中國Peakview Industry Co Ltd、香港Sage Energy HK Limited、阿拉伯聯合大公國Beneathco DMCC因為涉及協助伊朗國家石油公司（NIOC）出口數百萬美元商品，違反美國制裁禁令遭到制裁。

美國國務院指出，伊朗國家石油公司曾為伊朗精英伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與中東恐怖組織與民兵籌集資金。

眾祥石化常務董事拜揚戴瑞恩（Ali Bayandarian），以及齊旺達集團海仲石油化工董事長兼法定代表人王志清兩人也被列入制裁黑名單。

美國政府將凍結這些企業在美國境內的所有資產，並禁止美國企業及個人與這些公司或個人進行交易。

(中央社)