前綠委沈富雄。（圖片摘自雲端最前線Youtube）

新年到來，許多政治人物除了祝賀新年外，也紛紛送上春聯和吉祥字給大眾一起慶新年，許多名嘴也紛紛效之。前民進黨立委沈富雄就在節目上寫了一個「愁」字吉祥字，外界質疑這似乎是要送給現在正面臨罷免高雄市長韓國瑜？

沈富雄在網路政論節目《雲端最前線》上表示，他會寫這個吉祥字，也是被韓國瑜洗腦，因為韓國瑜說庶民大眾現在痛苦發愁的人很多，不能因為韓落選了，就忘了韓國瑜的話。

沈富雄更指出，不能因為過年一兩天，就把愁字忘掉，當然愁呀！「你不要不快樂又要假快樂呀」！

(中時電子報)