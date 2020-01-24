過年吉祥字 沈富雄為韓國瑜寫這字？ 08:552020/01/24 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(圖為中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前綠委沈富雄。（圖片摘自雲端最前線Youtube） 新年到來，許多政治人物除了祝賀新年外，也紛紛送上春聯和吉祥字給大眾一起慶新年，許多名嘴也紛紛效之。前民進黨立委沈富雄就在節目上寫了一個「愁」字吉祥字，外界質疑這似乎是要送給現在正面臨罷免高雄市長韓國瑜？ 沈富雄在網路政論節目《雲端最前線》上表示，他會寫這個吉祥字，也是被韓國瑜洗腦，因為韓國瑜說庶民大眾現在痛苦發愁的人很多，不能因為韓落選了，就忘了韓國瑜的話。 沈富雄更指出，不能因為過年一兩天，就把愁字忘掉，當然愁呀！「你不要不快樂又要假快樂呀」！ (中時電子報) #韓國瑜 #沈富雄 #吉祥字 #愁 #罷免 #春節 也許您會感興趣 推薦閱讀 華僑淚挺韓國瑜：請台灣人民放下血淋淋的屠刀！ 08:032020/01/20 政治 罷韓省1200億？孫大千：苦苓犯了兩個嚴重錯誤 09:592020/01/20 政治 罷韓成不成？風水師抽牌曝成功機率 10:042020/01/20 政治 不要再搞罷韓？ 蔡英文說話了 23:502020/01/20 政治 面臨罷韓危機 李正皓：傳韓國瑜備三劇本因應 14:142020/01/21 政治 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102020/01/22 時論廣場 影／韓國瑜發紅包 韓粉凌晨排隊搶頭香 10:042020/01/22 政治 韓流退燒？看看去年...韓國瑜紅包夯爆！ 10:002020/01/23 政治 韓國瑜持續這動作 網驚：真能躲過罷免？ 19:002020/01/23 政治 韓國瑜迴避談這問題 曝過年計畫 14:262020/01/23 政治 政治熱門新聞 大推韓國瑜紅包袋 綠營里長：蔡英文的很... - 政治 歷任台北市長誰做最好？網友全說是他 - 政治 精準預測小英必連任 廖大乙驚爆選後國運是如此 - 政治 離譜！罷韓尹立不認落跑教授 趙少康竟開嗆？ - 政治 2020超狂政見 3Q竟在上任前就做到了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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