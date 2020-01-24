今天除夕，也是春節連續假期第2天。高公局預估，今天國道全日交通量為90百萬車公里，與平日87百萬車公里相近，是7天假期中最不塞的一天，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日的1.1倍。
高公局預計壅塞路段，將出現在上午國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3土城-關西、快官-霧峰、國5南港系統-坪林等南向路段。建議南向用路人儘量於下午時段出發。
高公局說，今天08:40國5南下4.9K內側3輛自小客車追撞事故，已通知各單位前往救援。
高公局表示，國5宜蘭-頭城北向路段機動開放路肩，自35.3k至30.0k供大客車行駛至大型車攔查車道終點(29.5K)匯入頭城北向入口。自32.7K至30.6K供往頭城北向出口小型車行駛。
高公局提醒，國道實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。呼籲民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、多搭乘公共運輸。
(中時電子報)
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