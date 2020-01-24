武漢肺炎擴散全球，目前病源確認來自野味，有專家指出，不排除病毒的自然宿主為蝙蝠或竹鼠。日前網紅「暴躁綿羊寶寶」就無懼病菌，將蝙蝠用水清蒸，接著一口咬下，瞬間噴出黃色濃漿。

17年前造成全球恐慌的SARS就被證實病源來自「菊頭蝙蝠」，但即使如此，還是有許多人不斷嘗試野味，似乎是忘了當年的傷痛。網紅「暴躁綿羊寶寶」就曾發表試吃蝙蝠的影片，隨著武漢肺炎疫情升溫，再度成為討論焦點。

影片中，網紅拿著蝙蝠乾大喊好臭，接著將它丟進熱水中煮；她皺著眉頭說，「肉是白色的，苦苦的，口感有點奇怪，聞起來也有點難聞，吃起來也不太好吃。」

網紅為了替大家試吃，再次一大口咬下，瞬間黃色漿液噴出。網紅作嘔，「內臟咬開，裡面是黃色的漿，好苦。」她表示，真的太難吃了，下次應該會直接買做好的蝙蝠肉。

根據基因，中國科學院期刊「中國科學生命科學」（Science China Life Sciences）以及「醫學病毒」（Medical Virology）期刊推測，不排除新型冠狀病毒「武漢肺炎」源於蝙蝠，中間宿主有可能是蛇，不過尚無法下定論，仍需以動物模型進行實驗性研究。

(中時電子報)