聯合國發言人今天表示，聯合國官員不使用WhatsApp，因為這款通訊軟體「不被視為安全機制」。

聯合國獨立專家昨天指控沙烏地阿拉伯利用臉書（Facebook）旗下通訊軟體WhatsApp，駭入「華盛頓郵報」老闆貝佐斯（Jeff Bezos）的手機。貝佐斯是亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）創辦人。

這群專家昨天宣稱，他們有消息指出，沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）「可能涉及」貝佐斯手機2018年遭遇網路駭客攻擊事件。

他們要求美國和其他有關當局即刻展開調查。他們的依據是總部在華府的FTI諮詢公司（FTI Consulting）鑑識報告，報告指稱，貝佐斯的手機收到一則從沙烏地王儲WhatsApp帳號發出的惡意影片檔後被駭。

路透社報導，聯合國發言人哈克（Farhan Haq）今天被問到聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）是否曾以WhatsApp與沙烏地王儲或其他世界領袖聯繫。哈克回說：「聯合國高層官員先前已接獲指示不要使用WhatsApp，這不被視為安全機制。」

哈克表示：「因此，我不認為秘書長會用它。」哈克後來還說，聯合國官員去年6月接獲指示，要他們不要使用WhatsApp。

WhatsApp被問到有關聯合國此舉的問題時說，WhatsApp提供15億多名用戶業界第一的安全機制。

WhatsApp通訊主管伍格（Carl Woog）說：「每則私人訊息都受到端對端加密保護，有助於防止WhatsApp或其他人查看聊天訊息。我們用Signal研發的加密技術獲得安全專家高度評價，仍是世界各地民眾最佳選擇。」

(中央社)