新春賞櫻趣！北部地區率先滿開的是汐止區康誥坑溪旁台灣山櫻，沿著河畔綻放的桃紅色花海將年節氣氛襯托得喜氣洋洋。這裡白天、夜間有不同景致，溪澗地勢將球形燈飾如童話般浪漫，歡迎大小朋友一同賞櫻趣。而這裡位於台鐵於汐科站附近，步行即可抵達。

球形燈飾如同珍珠四處灑落相當夢幻。（圖取自新北市景觀處官網）

民眾除了可以白天可以前來賞櫻走春，順道至一旁福興宮參拜外，夜間亮起的「溪澗夜櫻」也是今年初首波賞櫻嬌點，河畔旁的山櫻花在夜間燈光照射下，呈現出不同於白天的嬌媚姿態，綠美化環境景觀處更利用溪澗地勢將球形燈飾滿布於溪底及邊坡呈現童話般的迷幻風情，預估年假期間最佳賞櫻時間點！民眾千萬不要錯過！

河岸櫻花美景。（圖取自新北市景觀處官網）

康誥坑溪兩岸種植約2百多株櫻花，在汐止區公所與文化里辦公處共同養下生長狀況良好，花況更勝以往；流域的中上游目前為自來水水質水量保護區，新北市農業局於104年起於上游實施封溪護魚，並於108年完成上游整治工程，目前溪內有原生魚種溪哥、苦花等，民眾步行於兩岸櫻花樹下，除了欣賞樂熱鬧繽紛的桃紅春櫻，也能感受到康誥坑溪的清澈溪水與豐富生態。

民眾散步於櫻花樹下。（圖取自新北市景觀處官網）

因今年冬季氣候偏暖，平地市區低溫天數少，故目前已有櫻花綻放的區域多屬近郊山區，而市區中櫻花率先滿開的即為汐止康誥坑溪沿岸，民眾可把握年節假期前來賞櫻走春，搭乘大眾運輸工具台鐵於汐科站下車，步行約500公尺即可抵達。

利用溪澗地勢將球形燈飾滿布於溪底及邊坡呈現童話般的迷幻風情。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)