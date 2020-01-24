勇士隊柯瑞(Stephen Curry)最近在廣播節目談論自己心中的史上最佳五人，他很快講出前3個人：(控球後衛)魔術強生、(得分後衛)麥可喬丹、(小前鋒)大鳥柏德，但是最後兩個位置他想了很久。結果柯瑞選擇鄧肯做為大前鋒，俠客歐尼爾做為中鋒。

魔術、喬丹、大鳥是NBA上個世紀的鐵三角，他們的爭議最小但也不是不可撼動(除了喬丹)。「戰神」艾佛森就認為柯瑞是史上最強的控衛，讓柯瑞感到非常窩心，事實上柯瑞也是很有自信的，但他很客氣地說現役球員還不用算進去，「等我退休了再說吧。」到時候強生、柏德的位置大概要讓出來給柯瑞和詹姆斯。

鄧肯是公認的最佳大前鋒，他歷經大球過渡向小球的年代，仍然把傳統4號位置的影響力發揮到極致，ESPN評比「郵差」卡爾馬龍、「德國坦克」諾威茲基都比不上鄧肯。現今中鋒式微，老一輩球星幾乎認為歐拉朱萬或賈霸最強，但俠客歐尼爾一向對柯瑞非常友善，柯瑞選擇了俠客，這應該足夠讓俠客吹噓好一陣子了。想想如果全盛時期的歐尼爾加上柯瑞，那會是多可怕的組合。

(中時電子報)