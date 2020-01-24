雖然新型冠狀病毒肺炎病例在大陸快速蔓延，並輸出至其他國家，但WHO世界衛生組織23日宣佈，新型冠狀病毒疫情「尚未構成國際關注的突發公共衛生事件」。

新華社報導，WHO緊急委員會23日經過討論後表示，目前宣佈新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件為時尚早，主要原因是中國之外的感染人數還比較有限，而且中國政府已實施了一系列強有力的防控措施。

緊急委員會建議WHO多學科專家團隊參與調查疫情的動物來源、人際傳播程度、中國其他省份的篩查工作，加強對這些地區嚴重急性呼吸道感染的監測，以及加強控制和緩解措施。同時應組織協調國際社會在研發疫苗等防控手段方面的合作。

WHO總幹事譚德塞當天在記者會上說，中國已採取其認為適當的措施來控制病毒在武漢和其他城市傳播，WHO希望這些措施有效且需要持續的時間較短。

他表示，目前世衛組織「不建議採取更廣泛的涉及旅行或貿易的限制措施」，再次感謝中方在疫情防控方面與WHO的合作以及在共享疫情信息時展現的透明度。

(中時 )