遇到這種情況真的會想哭！科技大廠鴻海集團22日舉辦尾牙，創辦人郭台銘除了宣布「0~6歲鴻海養」的員工福利，更砸下重金邀請天后張惠妹現場開唱，尾牙總計發出獎金6750萬元，氣氛嗨翻。但有一位員工抽中250萬元，卻因為趕著搭高鐵到高雄，錯過了超級大獎。

綜合媒體報導，鴻海今年尾牙除了提供「員工眷屬獎」200個10萬元紅包外，又加碼200個10萬元紅包，而郭台銘與妻子曾馨瑩上台後更是一路加碼，再抽出10個100萬紅包、3個250萬紅包以及2個500萬紅包，總獎金高達6750萬元。

當抽到第二位250萬元獎金時，中獎員工卻沒上台，據了解，該名同仁當時正搭高鐵前往高雄，因此錯過大獎；而第3位250萬元得主也未上台，中獎員工剛從武漢返台，配合公司防疫措施，在家自主隔離，郭台銘則表示獎項為該名同仁保留資格。

久未露面的歌手張惠妹擔任鴻海尾牙壓軸嘉賓，一連演唱〈黑吃黑〉、〈王妃〉、〈我心已打烊〉等15首歌曲，並開放點歌，就像是個小型演唱會。據悉她的唱酬逾500萬元。

(中時電子報)