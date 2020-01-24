第三方相機評測機構DxOMark稍早前公佈了iPhone 11的相機評測分數（iPhone 11 Pro Max先前已公布過），總分是109分。以當前競爭力激烈的手機相機排名來說，iPhone 11的109分沒有擠入前10名，這代表以目前DxOMark官網首頁的顯示方法來看，無法一眼就看到iPhone 11。
iPhone 11是iPhone XR的升級版，搭載雙主鏡頭（1200萬畫素f/1.8、1200萬畫素超廣角鏡頭f/2.4)。前鏡頭也從700萬畫素f2.2 TrueDepth相機升級到1200萬畫素TrueDepth相機(f/2.2）。功能上，iPhone 11首度支援了夜間模式，Smart HDRu以及人像拍攝的功能也都有改進。最主要的改變在於主鏡頭新增了一顆超廣角鏡頭，對於拍攝建築、風景、多人合照來說，應用上的空間都更大。
根據DxOMark評測，iPhone 11的相機分數總分是109分，拍照112分，錄影則是101。而iPhone 11 Pro Max則是總分117分，拍照124分，錄影102分。也就是說iPhone 11的攝影表現上，在錄影方面幾乎是與iPhone 11 Pro（Max）並駕齊驅（目前DxOMark並未公布iPhone 11系列的前鏡頭分數）。以DxOMark的手機相機排名來看，iPhone 11排在第17名，與華為P20 Pro相機的總分同分。iPhone 11 Pro Max 則是目前排在第五位，總分117分。
DxOMark認為，iPhone 11在錄影上的表現可說是與iPhone 11 Pro Max一樣優秀，兩者主要的區別是在拍照。對比iPhone 11 Pro系列，iPhone 11少了一顆長焦鏡頭，所以在拍照分數因為變焦能力比較不足而有影響，可說是iPhone 11在拍照上跟iPhone 11 Pro系列相比最大的遺憾。而新增的超廣角鏡頭，跟iPhone 11 Pro Max的超廣角鏡頭獲得的評價十分接近，在曝光、色彩還原、成像細節、自動對焦上的表現都相差不大。在多數光照條件下，動態範圍都夠寬廣，細節表現很突出。
針對iPhone 11系列新增的夜間模式，蘋果先前也已對外公布，將以「夜景」為主題，邀請iPhoen 11系列用戶遞交夜景照片來參賽。若你就是iPhone 11系列的用戶，趁著春節期間不妨發揮你的創意，義你獨特的視角，拍出與眾不同的夜景照！參賽辦法可參考下方新聞連結或蘋果官網。
(中時電子報)
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