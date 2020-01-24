第三方相機評測機構DxOMark稍早前公佈了iPhone 11的相機評測分數（iPhone 11 Pro Max先前已公布過），總分是109分。以當前競爭力激烈的手機相機排名來說，iPhone 11的109分沒有擠入前10名，這代表以目前DxOMark官網首頁的顯示方法來看，無法一眼就看到iPhone 11。

iPhone 11是iPhone XR的升級版，搭載雙主鏡頭（1200萬畫素f/1.8、1200萬畫素超廣角鏡頭f/2.4)。前鏡頭也從700萬畫素f2.2 TrueDepth相機升級到1200萬畫素TrueDepth相機(f/2.2）。功能上，iPhone 11首度支援了夜間模式，Smart HDRu以及人像拍攝的功能也都有改進。最主要的改變在於主鏡頭新增了一顆超廣角鏡頭，對於拍攝建築、風景、多人合照來說，應用上的空間都更大。

根據DxOMark評測，iPhone 11的相機分數總分是109分，拍照112分，錄影則是101。而iPhone 11 Pro Max則是總分117分，拍照124分，錄影102分。也就是說iPhone 11的攝影表現上，在錄影方面幾乎是與iPhone 11 Pro（Max）並駕齊驅（目前DxOMark並未公布iPhone 11系列的前鏡頭分數）。以DxOMark的手機相機排名來看，iPhone 11排在第17名，與華為P20 Pro相機的總分同分。iPhone 11 Pro Max 則是目前排在第五位，總分117分。

第三方相機評測機構DxOMark公佈了iPhone 11的相機評測分數，拍照與錄影分數各是112分與101分。（摘自DxOMarkl）

DxOMark認為，iPhone 11在錄影上的表現可說是與iPhone 11 Pro Max一樣優秀，兩者主要的區別是在拍照。對比iPhone 11 Pro系列，iPhone 11少了一顆長焦鏡頭，所以在拍照分數因為變焦能力比較不足而有影響，可說是iPhone 11在拍照上跟iPhone 11 Pro系列相比最大的遺憾。而新增的超廣角鏡頭，跟iPhone 11 Pro Max的超廣角鏡頭獲得的評價十分接近，在曝光、色彩還原、成像細節、自動對焦上的表現都相差不大。在多數光照條件下，動態範圍都夠寬廣，細節表現很突出。

針對iPhone 11系列新增的夜間模式，蘋果先前也已對外公布，將以「夜景」為主題，邀請iPhoen 11系列用戶遞交夜景照片來參賽。若你就是iPhone 11系列的用戶，趁著春節期間不妨發揮你的創意，義你獨特的視角，拍出與眾不同的夜景照！參賽辦法可參考下方新聞連結或蘋果官網。

(中時電子報)