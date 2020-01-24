2020大選，綠黨未能取得任何國會議席。被笑稱「全國不分區議員」的桃園市議員王浩宇日前宣布退出綠黨，並表示「將以無黨籍身分加入民進黨團運作」。綠黨回應王浩宇退黨也表示「誠摯的祝福」，算是好聚好散。王浩宇隨後表示：「最後的最後，要特別感謝鄧惠文醫師。」

王浩宇在臉書指出，第一個感謝，是鄧惠文選擇相信綠黨。並爆料「在黃國昌承諾給她時代力量第一名，答應之後幾乎保證可以當選立鄧惠文委的狀況下，她選擇相信我們的路線，在對選舉完全不熟悉的狀況，毅然決然投入立委選舉，盡力的扮演好不分區立委的角色。」

王浩宇再指出，第二個感謝，是她默默的支持。因為鄧惠文臉書就不斷出現「因為王浩宇而不投綠黨的雜音」，但鄧醫師從未責怪，只是默默的幫王浩宇打氣、在後面默默支持，私下給了非常多的寶貴建議。

王浩宇承認，從敗選當天宣布退黨開始，鄧惠文醫師多次希望他能繼續留在綠黨一起努力，但這麼多年的頻繁消耗，實在不是一個年輕議員可以負擔。這次選後，真的累了、很累很累，實在沒辦法繼續這樣下去。

(中時電子報)