新春出遊趣！來看展賞藝術！月津港燈節「海市蜃樓」好夢幻、宜蘭水岸燈飾映照藍光有「藝」思！文化部近年來攜手地方政府打造升級文化節慶，形塑藝文特色，引導縣市政府深入梳理在地文史脈絡，持續發掘獨特文化元素，在傳統與創新之間，逐漸發展呼應當代的節慶活動。

經過各縣市提案申請，109年度共計補助12縣市19案計畫。今（109）年春節期間大小燈節中，台南鹽水月津港燈節和2020歡樂宜蘭年更是獨具濃厚在地歷史文化的藝文活動，歡迎民眾年假期間走春暢遊。

文化節慶的大小活動不僅深入民眾生活脈絡，更對外推廣地方文化品牌，產生對於地方發展的實質影響力，例如屏東恆春半島上的孩子從小跟隨國寶阿嬤彈月琴唱古調，在屏東文化局舉辦的「半島歌謠祭」平台，將傳統老調和新生代創作重新連結。

桃園文化局結合傳統社頭文化及設計元素打造「大溪大禧」，用當代藝術保存無形文化資產；「麻豆糖業大地藝術祭」以糖業歷史及藝術介入的方式，讓在地民眾與藝術家共創體現地景、藝術、糖業的緊密關係。

適逢春節期間，不少傳統年節慶典以新穎的面貌呈現。其中宜蘭年以「起爐儀式」象徵圍爐，體驗濃濃的年節氛圍，讓民眾一起透過傳統的習俗來找「年節」的感覺。台南月津港燈節以「海市蜃樓」為主題，以「看見的奇景」了解昔日繁榮興盛的歷史月津港，同時結合擴增實境（AR）開發多項結合藝術的拍照濾鏡讓民眾上網拜年。

活動資訊：

「歡樂宜蘭年」

時間年1月24日至2月7日

「台南鹽水月津港燈節」

時間：即日起至2月16日

(中時電子報)