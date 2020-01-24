龍介仙與「他」一起做年菜：在家也能做出飯店等級功夫菜 09:202020/01/24 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 謝龍介分享做年菜。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新年到，家家戶戶都開始裝飾自己家中，要過得更有年味，而除夕夜年菜更是不可少，台南市議員謝龍介就在臉書上分享一支影片，他與韓辦發言人葉元之一同下廚做年菜，要教民眾在家也能做出飯店等級功夫菜。 人稱龍介仙的謝龍介在臉書上與粉絲分享年菜，表示今年要來點不一樣的，帶著廚藝不佳的葉元之，直說不用擔心廚藝不好搞砸一切，在家也能做出飯店等級功夫菜。 文章分享引來網友討論，笑說葉元之的刀工有夠差，並祝賀龍介仙新年快樂，希望新的一年謝議員在市議會也能努力問政。 (中時電子報) #龍介仙 #飯店 #等級 #功夫菜 #葉元之 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北觀光飯店 掀韓流大戰 04:102020/01/20 財經要聞 高考公務員在台北啥等級？網全崩潰 15:332020/01/20 日常 投資等級債ETF 抗震首選 04:102020/01/21 投資理財 大陸武漢旅遊疫情建議 升為警告等級 20:242020/01/21 兩岸 《金融股》國泰金、元大金獲CDP領導等級 10:342020/01/22 財經 武漢肺炎病毒堪稱「教科書等級」 竟在5年前就被預言 20:452020/01/22 生活 初二變天 氣象局：恐為冷氣團等級 07:512020/01/23 生活 小心空汙！中部達紅色警示 對所有族群不健康 11:352020/01/23 生活 武漢肺炎升溫 防疫等級升級二級開設 20:012020/01/23 政治 東北風轉強 中部空汙下午改善 17:162020/01/23 生活 政治熱門新聞 大推韓國瑜紅包袋 綠營里長：蔡英文的很... - 政治 歷任台北市長誰做最好？網友全說是他 - 政治 精準預測小英必連任 廖大乙驚爆選後國運是如此 - 政治 離譜！罷韓尹立不認落跑教授 趙少康竟開嗆？ - 政治 2020超狂政見 3Q竟在上任前就做到了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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