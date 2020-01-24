新年到，家家戶戶都開始裝飾自己家中，要過得更有年味，而除夕夜年菜更是不可少，台南市議員謝龍介就在臉書上分享一支影片，他與韓辦發言人葉元之一同下廚做年菜，要教民眾在家也能做出飯店等級功夫菜。

人稱龍介仙的謝龍介在臉書上與粉絲分享年菜，表示今年要來點不一樣的，帶著廚藝不佳的葉元之，直說不用擔心廚藝不好搞砸一切，在家也能做出飯店等級功夫菜。

文章分享引來網友討論，笑說葉元之的刀工有夠差，並祝賀龍介仙新年快樂，希望新的一年謝議員在市議會也能努力問政。

(中時電子報)