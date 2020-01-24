福鼠迎春，遇「水」則發！農曆春節連續假期正是春遊好時機！經濟部水利署從北部、中部及南部地區各挑選一座水庫推薦給民眾，賞湖光山色，景觀台拍照，也能在這騎自行車，新春水之旅，樂活也逍遙。

北部-中庄調整池-透明橋台與水域景觀相映成趣：中庄調整池不僅是台灣首座備援人工湖，同時也是石門水庫水力排砂期間的重要備援設施。調整池湖面廣大湛藍，綠化的草地及景觀土丘巧妙融合水域與周邊的青山田園景色，又結合自行車道，因此自完工後即成為桃園地區的新興遊憩景點。

新設置調整池景觀平台，採橋體鋼構及橋面強化玻璃施作，站在橋面上還可觀賞調整池廣闊的水域景觀及倒映於湖中的青山綠影，因透明橋台與池水相互輝映。為增加今年春節旅遊小確幸，自109年1月1日至31日試辦景觀平台定時開放，讓遊客入內拍照。

開放時段為例假日上午9時30分至11時30分、下午2時至4時30分，平常日則為上午10時至11時，歡迎民眾前往走走。管理單位也特別提醒民眾切勿在平台上有跑、跳或敲打玻璃等行為，並遵從現場管理人員指示進出，以確保現場秩序及安全。

中部-石岡水壩-大甲溪水資源館寓教於樂：中部地區的石岡水壩以壯觀而聞名，每逢颱風及梅雨結束後，總有許多遊客前往石岡壩下游處，一邊拍攝放水的壯闊氣勢一邊聽著澎湃的水流轟鳴聲，彷彿一切的憂愁及焦慮都隨大甲溪水滾滾而去。走上石岡水壩至對岸九二一地震公園，便可看見因九二一大地震導致地面抬升十公尺致損壞的水壩，讓人深刻感受大自然的威力不容小覷啊！

水資源館一景。（圖取自水利署官網）

石岡新增加了可供親子共遊的室內景點，「大甲溪水資源館」結合了大甲溪自然與人文特色，館外首先可以看到大人小孩都喜歡的大甲溪守護神-「甲壩」，進入後，可以看到一台腳踏車置於館內，邊騎腳踏車邊透過螢幕欣賞以石岡為起點逐步往上游的各個景點，讓遊客人未到也可見到沿途美麗的風光。

另外，如果想體驗管理石岡壩平日的維護操作，遊客可以參加館內的「一日壩主」互動遊戲，寓教於樂更添遊趣，除此之外，「大甲溪水資源館」更引進了動感影院(VR)，讓參加的遊客以身歷其境的方式跟著甲壩一起暢遊大甲溪！最後，遊客在離開展館前別忘了到瓶中信拍照留念，瓶中信影像將會顯示在剛入館的展示螢幕上，留下遊客們到此一遊的美麗身影。

離開「大甲溪水資源館」後，遊客可以接著體驗山城的綠色騎跡-東豐自行車綠廊，此綠廊全長13.5公里，顧名思義為豐原至東勢間以樹木環繞所形成的綠色走廊，由石岡壩往東騎可見到0蛋月台、情人木橋、東豐鐵橋及終點東勢客家文化園區等著名景點。

想輕鬆騎的遊客可以往西造訪舊地名為「朴子口」的朴口車站及東豐自行車綠廊起點，騎完東豐自行車綠廊如果覺得還不過癮，可以再接再厲，挑戰全長4.5公里由豐原至后里馬場的東豐鐵馬車道，著名的舊山線鐵路9號隧道及花樑鋼橋就在這條路線，是喜歡拍照的網美們絕對不會錯過的打卡熱區。

以石岡壩為旅遊中心向周邊景點延伸，沿途既有美麗的自然風光，還有豐富的山城文化及深具人文教育意義的大甲溪水資源館，值得民眾利用春節假期細細體會。

阿公店水庫。（圖取自水利署官網）

南部-特別的阿公店水庫鐵馬輕鬆遊：阿公店水庫擁有全台第一條環繞水庫的自行車道，因環境清幽，加上天然的湖光山色，每到假日，總會吸引不少遊客到水庫免費觀光遊憩。

阿公店水庫環庫自行車道全長約7公里，沿途結合兩座吊橋、水庫水利設施並配合周邊環境及融合地方特色，規劃出著名的水庫十景，分別是荷塘曉風、日昇蓬萊、晨鐘暮鼓、樹影果香、竹林伴騎、煙波虹橋、水漾釣月、龍口吞泉、長堤夕照及崗山倒影，沿途設有解說牌提供詳細的說明資料，讓遊客在悠閒享受自然風光時，也能更加深入瞭解阿公店水庫及相關景點特色。

來訪遊客可選擇輕鬆漫步大壩長堤一覽水庫風光，也可搭配自行車悠遊徜徉環庫自行車道沿途的綠水青山，除此之外，水庫周邊亦串起多樣性遊憩景點，如水利署南區水資源局辦公區旁的戶外藝術創作、燕子亭、老樹活化、自行車道暮鼓晨鐘旁森林教室展示設施、水庫大壩下游阿公店水庫森林公園及目前最熱門的岡山之眼等！遇「水」則發，滿滿好運迎新春。

阿公店水庫自行車道觀光地圖。（圖取自水利署官網）

(中時電子報)