為了讓受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情能有效獲得控制，中國大陸已有七個城市宣布封城，預計在春節期間上映的七部賀歲電影，也陸續徹檔，在維護民眾健康的前提下，避免製造群聚傳染的機會。無獨有偶，華為官方原訂在2月中旬舉辦的開發者大會，也提前提出因應方式，將延期舉行並僅以直播方式進行，維護參與者的健康與安全。

華為官網稍早前宣布：「基於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控形勢，我們重視所有參會嘉賓的健康安全。原計劃於2月11-12日在深圳召開的華為開發者大會2020（Cloud），將延期至2020年3月27-28日以網上直播的方式呈現，敬請期待。」

華為官網指出，華為開發者大會2020（Cloud）是華為面向ICT（信息與通信）領域全球開發者的年度活動。大會旨在搭建一個全球性的交流和實踐平台。今年的主題是「在一起，夢飛揚！」（Dream Big, Fly High）。展現出從去年延續至今，華為急欲建立更完整 HMS (Huawei Mobile Service）生態的企圖心。

華為在2019年的開發者大會中公布了自有操作系統鴻蒙OS（HarmonyOS），並且向全球公布HMS生態以及榮耀智慧屏等產品。

(中時電子報)