NBA本季明星賽先發陣容公布，現行制度是由西區隊長詹姆斯(LeBron James)、東區隊長「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)各自打破建制從這8位人氣球星裡挑選出參賽成員。這10位人選是確定參加先發的球星，實際上最後打哪一隊要看隊長的決定。詹姆斯在新制度的第一年(2018)就曾挑走對面的杜蘭特。

西區先發陣容：

火箭隊哈登(James Harden)

獨行俠東契奇(Luka Doncic)

湖人隊詹姆斯

快艇隊里歐納德(Kawhi Leonard)

湖人隊安東尼戴維斯(Anthony Davis)

東區先發陣容：

塞爾提克肯巴沃克(Kemba Walker)

老鷹隊崔楊(Trae Young)

公鹿隊阿提托康波

暴龍隊席亞卡(Pascal Siakam)

七六人恩比德(Joel Embiid)

詹姆斯此次獲得627萬張球迷選票是聯盟第一，西區第二高票東契奇亦高達611萬票，他在首輪投票曾把詹皇拉下馬。阿提托康波590萬票是東區第一，東區第二的崔楊282萬票。為了分區平衡，NBA採用兩區前5名的球員做為先發人選，而不是全聯盟的票選前10名。球迷投票佔50%，現役球員與媒體投票各佔25%。每隊7個替補將由總教練挑選，明星賽將於台北時間2月17日在芝加哥開打。

(中時電子報)