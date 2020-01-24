國道2號機場聯絡道西向18.5公里處上午發生小貨車翻覆意外。(國道警方提供／楊宗灝桃園傳真)

國道2號機場聯絡道18.5公里大湳交流道往八德交流道處，24日上午7點15分發生小貨車翻覆意外，國道警方接獲通報，迅速前往拖吊救援，車禍事故並無人員傷亡，詳細肇事原因目前正由國道警方調查中。

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