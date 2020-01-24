國道2號西向18.5公里小貨車翻覆 事故已排除 09:412020/01/24 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道2號機場聯絡道西向18.5公里處上午發生小貨車翻覆意外。(國道警方提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道2號機場聯絡道西向18.5公里處上午發生小貨車翻覆意外。(國道警方提供／楊宗灝桃園傳真) 國道2號機場聯絡道18.5公里大湳交流道往八德交流道處，24日上午7點15分發生小貨車翻覆意外，國道警方接獲通報，迅速前往拖吊救援，車禍事故並無人員傷亡，詳細肇事原因目前正由國道警方調查中。 ＃國道2號＃機場聯絡道＃車禍＃小貨車＃大湳交流道＃八德交流道 (中時 ) #國道 #交流道 #小貨車 #八德 #車禍 也許您會感興趣 推薦閱讀 春節疏運開跑 桃警加強稽查 04:102020/01/20 地方新聞 三元宮髒亂廣場 化身3D彩繪牆 04:102020/01/21 地方新聞 天外飛來貨車頭 對向駕駛慘死台61線 10:472020/01/21 社會 台北國道馬拉松 八仙塵暴傷患黃博煒先身力挺 17:182020/01/21 體育 八德警推劇本 學生自扮柯南破案 19:312020/01/21 社會 新竹縣4處交流道百花綻放迎春節 10:212020/01/22 生活 2020春節過年 烏日區高乘載管制措施 19:572020/01/22 社會 竹縣4處交流道 花海迎春節 04:092020/01/23 地方新聞 八德警做善事 讓弱勢過好年 12:012020/01/23 社會 國道1號彰化到員林 時速一度剩20KM 04:102020/01/24 地方新聞 社會熱門新聞 台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 - 社會 歷史奇案》姑嫂女女恩愛後 小姑生下哥哥孩子 - 社會 整型名醫硬上女同事 酒後「不舉」改指姦 - 社會 初一別做6件事…否則不順一整年 - 社會 工程師翹班激戰俏女郎 啪後崩潰竟是「他」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。