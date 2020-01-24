華為公主孟晚舟從加拿大引渡到美國的聆訊庭已經結束，最晩到4月揭曉結果，財信傳媒董事長謝金河表示，這也是美中雙方從貿易戰到科技冷戰的重要焦點。

謝金河在臉書發文指出，如果時間再往前推移，2018年12月1日這天，三件大事一起發生，一個是千人計劃主導者張首晟身亡，一個是孟晚舟在加拿大被拘捕，第三個是ASML的光刻機被燒毀，這三件事齊發，背後大事只有一個，那就是半導體。

經過14個月後，孟晩舟再被提訊，ASML也再度成為焦點。最近美國國務院施壓ASML不得把EUV機台賣給大陸，美國駐荷蘭大使也提醒荷蘭當局，某些敏感科技不應該屬於「某些地方」。原來ASML的EUV機台是要出貨給中芯國際，這正是2018年12月1日要出貨給中芯國際的機台，現在ASML能不能出貨給中芯國際，又成美中角力的焦點。

謝金河指出，ASML和應用材料是全球兩大半導體設備製造商，但因為ASML掌握先進製程設備EUV，市值遙遙領先應用材料。ASML剛剛發佈去年第四季財報，營收40億歐元，淨利11億歐元，毛利率48.2%，這個EUV機台是半導體進入7奈米、5奈米、3奈米最重要配備，現在一台EUV機台價格喊到1.3億歐元，台積電是ASML最大客戶，今年台積電資本支出160億美元，應用材料與ASML是最大的贏家，而美國關切ASML是不是出貨中芯國際？這個事件正好與孟晚舟引渡連結在一起，華為一定是美中科技冷戰的重中之重。

(中時電子報)