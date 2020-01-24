因應武漢肺炎，WHO一連2天在日內瓦召集緊急委員會。對於疫情緊急會議獨缺台灣引起批評，對此世衛表示與台灣在技術層面仍有緊密合作，並以2003年嚴重急性呼吸道症候群為例，說明不會拒絕必要的公共衛生援助。

在日內瓦召開的緊急會議中，有境外移陸的國家如泰、日、韓、美都有專家受邀與會，獨缺台灣引起批評。對於媒體提問，針對疫情WHO與台灣政府如何合作、交換訊息，以及會不會重新考慮接受台灣成為會員以及防禦體系的一分子。

對此，WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，HO與台灣技術層面夥伴緊密合作，並以2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）為例，指出當時為台灣提供深厚的技術支持。

萊恩說當爆發疫情，沒有人會拒絕必要的公共衛生援助，並再強調從WHO立場，包括大陸各省及向WHO尋求協助的任何實體，都與WHO持續技術合作。

此外，對於目前是否出現大陸人在境外人傳人的現象，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，直至此刻，沒有證據指出在大陸境外人傳人，但那不表示不會發生。

對於台灣參與防疫，美國國務院資深官員近日則表示，美國鼓勵WHO進一步納入台灣，而不是企圖將台灣排除於外。華爾街日報也報導，台灣官員表示，此事凸顯北京意圖將台灣排除在WHO之外，有礙國際社會有效因應公衛危機。

(中時電子報)