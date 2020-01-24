國民黨立委蔣萬安日前在網路節目挑戰台、英雙語單字大考驗時，其中有題目是問「不理性」的英文，蔣萬安秒答後，遭該節目讓小編笑問有陰影嗎？蔣萬安大笑回，麥克風要關。

蔣萬安日前參加《ETtoday新聞雲》節目「政面對決誰來挑戰」，節目中蔣萬安除播報一段台英文新聞外，更接受該節目小編的台英雙語單字大挑戰，其中要問某個英文單字時，小編就先賣關子表示這問題跟蔣萬安有關係！不等蔣萬安反應過來，小編立刻開問「不理性」的英文是什麼，蔣萬安先停頓一下後，便回「irrational」，小編立刻問「對這單字有陰影嗎」？蔣萬安立刻臉上三條線，大笑表示麥克風要關！現場大家都笑成一團。

為何一句不理性會引起國民黨內的大風波，此事還要回到去年的5月，當時立院正值審查公投法部分條文修正草案，遭國民黨團佔領主席台強力杯葛，會議持續僵持無法開始。過程中，蔣萬安和前立委李彥秀等人聊起黨內2020總統初選，蔣一度脫口說「其實支持韓（韓國瑜）的都是比較沒理性的，也說不出為什麼要支持他」；沒想到閒聊的談話內容都被主席台上麥克風完整收音，掀起風波。

(中時電子報)