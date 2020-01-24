「全創作天后」G.E.M.鄧紫棋全新創作大碟《摩天動物園》發行1個多月，仍然霸佔KKBOX即時榜、日榜、週榜三榜的單曲及專輯冠軍，當主打歌〈透明〉仍盤據各大數位榜榜首之際，她又推出最新MV〈Fly Away〉，這是一首為憂鬱症患者發聲的歌曲，鄧紫棋透露自己曾徘徊在憂鬱症邊緣，伴隨強烈的強迫症和躁鬱情緒，源自於這幾年發生太多事，她說：「因為身旁有憂鬱症的朋友，我開始去研究，我才發現自己曾經也有憂鬱傾向。很慶幸也很感謝我的信仰，以及牧師的支持及聆聽，讓我的狀態沒有到那麼嚴重。」

〈Fly Away〉MV取景於法國巴黎。（圖／索尼音樂提供）

鄧紫棋透露曾因壓力大，在酒店裡放聲大叫抒壓，當時的自己只想被聆聽、被理解，如果有人對她說「妳一定會好起來」，她心裡的真實聲音卻是「你根本就不懂。」鄧紫棋表示，身為公眾人物，她覺得自己有一種社會責任，「我不能太負面，要給外界正面能量及影響，所以自己難受時，只能在音樂裡去表達。無論自己多累或受了多少傷，我也不想波及到別人，反而會更想保護周遭的人，不讓他們受傷。」

〈Fly Away〉這首歌不只是寫給有憂鬱傾向的朋友，也想提醒沒有憂鬱傾向的朋友們，多去發現、關心周遭的人有沒有這樣的遭遇，並給予這些朋友支持，鼓勵他們勇敢走出來！鄧紫棋透露，當她發現自己有一點憂鬱傾向時就去看心理醫生，對方給她的建議是，「我正處於一些不健康的關係，必須勇敢地斷掉這些關係，所以我後來尋找律師、家人的協助，鼓起勇氣去面對這件事。」

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(中時電子報)