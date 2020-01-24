新北市淡水警分局為因應春節假期的旅遊人潮，確保淡水地區交通順暢，規劃在淡水區主要聯外道路以及觀光景點，進行交通管制。警方除了將在定點引導車輛到指定停車場停放外，淡水中正路老街將在連假期間的每日中午12時至晚間8時進行人車管制，屆時車輛需改道而行，警方建議民眾改搭大眾交通工具出遊。

春節是台灣人重要的節慶，警方為因應大批前往淡水地區的走春旅客，將在淡水主要的聯外道路及古蹟範圍實施交管。春節期間於淡水古蹟園區、金色水岸、漁人碼頭、淡海輕軌沿線等周邊主要道路實施交通疏導管制，將引導車輛停放至中山路、中正路一段沿線各替代停車場（共1744格停車格），避免車潮佔用車道而塞住動線。

淡水分局也呼籲民眾，春節連假期間可以多搭乘大眾運輸工具車門，以減少停車等候的時間，另外在外出或旅遊期間，應小心駕駛且務必遵守交通規則，切勿超速、闖紅燈、或在開車時使用手機，以確保行車安全。

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(中時電子報)