今天是除夕，將揮別豬年迎接金鼠年到來，不少民眾都希望在新春有好兆頭，知名命理師詹惟中昨（23日）則在臉書提到開運撇步，並透露：「其實每年都是一樣的」。
詹惟中發文就祝賀新年「祝大家鼠年鈔票數不完！」同時，他也提到很多人在問如何開運，對此，詹惟中則表示，其實每年都一樣「隨時隨地多行善助苦人 才會有真正的好福報！」
詹惟中提倡行善，網友也紛紛認同留言，並大讚「讚!行善積德 必有好運」、「好心有好報」、「老師說的好！祝福老師新年快樂」。
(中時電子報)
今天是除夕，將揮別豬年迎接金鼠年到來，不少民眾都希望在新春有好兆頭，知名命理師詹惟中昨（23日）則在臉書提到開運撇步，並透露：「其實每年都是一樣的」。
詹惟中發文就祝賀新年「祝大家鼠年鈔票數不完！」同時，他也提到很多人在問如何開運，對此，詹惟中則表示，其實每年都一樣「隨時隨地多行善助苦人 才會有真正的好福報！」
詹惟中提倡行善，網友也紛紛認同留言，並大讚「讚!行善積德 必有好運」、「好心有好報」、「老師說的好！祝福老師新年快樂」。
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