《Pokémon GO》的訓練家們，在一月分的社群日（CommunityDay）裡，你成功捕捉到夠多的主角寶可夢「波加曼」，並且在時限內讓祂進化成帝王拿波，學會社群日特殊招式了嗎？《Pokémon GO》在公布今年首波四場線下實體活動（當中包含農曆年春節過後的台灣燈會）以及初一起跑的農曆新年限定活動後，官方緊接著公布二月份社群日的細節。跟過去不一樣，這一次社群日主角寶可夢可以由訓練家來票選，方法也十分與眾不同，你一定要知道！

The February #PokemonGOCommunityDay announcement is here, and the featured Pokémon is...

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up to you! 😮🤩

It’s time for a vote, Trainers!



Learn more: https://t.co/3917CiwiXc pic.twitter.com/v3peGA6zoo — Pokémon GO (@PokemonGoApp) January 22, 2020

根據《Pokémon GO》官方部落格，2020年2月份的社群日不同以往，玩法更有趣，主角寶可夢還可以由訓練家（玩家）們親自票選。官方公佈的相關資訊如下：

一、二月份社群日主角寶可夢候選人：六尾（Vulpix）、腕力（Machop）、獨角犀牛（Rhyhorn）、迷你龍（Dratini）。

二、投票時間：台灣時間2月1日00:00~23:59。

三、投票方法：以2月1日活動時間內，全球各地《Pokémon GO》訓練師們所完成的田野調查任務數量作為票數。2月1日活動當天，訓練師們可以在轉動寶可夢補給站轉盤，來獲取與二月份社群日相關的田野調查任務，共有四種（投票給「特定主角寶可夢」，抓取20隻寶可夢）。如果你刷到的調查任務並非你想要投票的對象，可以到鄰近的補給站刷到你想要投票的對象再進行。官方會確保四個主角寶可夢的任務都平均分配在各地的寶可夢補給站，活動當天每一個補給站都能刷出一個投票給主角寶可夢的任務。每完成一個田野調查任務，都可計算為一票。每一個玩家可在2/1投票當日盡情完成相關的田野調查任務，每完成一個都計一票，盡力的為所期待的二月份主角寶可夢投下一票！

四、票選結果：二月社群日票選結果將在2月3日正式對外公布。

五、二月社群日：官方公佈二月社群日將在2月22日舉辦，北半球活動時間是當地11:00~14:00，南半球則是當地時間3:00~6:00。

在二月社群日以及二月社群日票選日到來之前，農曆初一（1/25）起，台灣地區也將起跑農曆年專屬活動，紅色寶可夢將會在野外大量出現，幸運的還有機會抓到紅色暴鯉魚！此外，今年《Pokémon GO》第一場線下實體活動「寶可夢點亮2020台灣燈會」也將在全台中市登場，活動時間是2020年2月6日（星期四）～2020年2月9日（星期天），共有四天。綿毛寶可夢咩利羊、閃電寶可夢落雷獸和點亮夜空的蟲屬性寶可夢電螢蟲、甜甜螢將在城市中隨處出現。甜甜螢原本是只會在北美洲、南美洲和非洲出現的寶可夢，所以可千萬別錯過這個捕捉牠們的機會喔！此外，未知圖騰（L）和風鈴寶可夢風鈴鈴也將現身一同慶祝這場燈會。寶可夢訓練師們可以把握機會來參加！

(中時電子報)