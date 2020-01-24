台北市1位張姓整型名醫在2018年1月，相約同事小花（化名）到台北市一間餐酒館用餐，席間，2人混飲多種酒類，最後小花喝茫，張男便攙扶她到飯店休息，但兩人進入飯店，張男竟趁著小花酒醉無力反抗，將生殖器放入小花口中，並用手指姦。台北地院法官審理時，張男雖辯稱「不舉」，未能性交成功，但法官審酌後，仍以《乘機性交罪》判處張男4年徒刑。

判決書中指出，小花在2017年受朋友所託，到台北市一間知名整型診所擔任顧問一職，並在工作場合內認識張男。在2018年1月12日，張男相約小花等幾名友人到台北市一間餐酒館用餐飲酒，期間，眾人混飲香檳、白酒、紅酒等酒類，最後小花醉倒，便由張男攙扶到飯店休息。

但2人一進到飯店，張男就開始對小花伸出魔爪，先是趁小花無反抗能力時，脫去小花衣物，並吸舔小花胸部以及陰部，並將生殖器插入小花口中，最後他因「不舉」，只好改用手指性侵。隔天小花清醒後，驚覺自己遭到性侵，連忙趕到警局報案。

台北地方法院審理時，張男坦承有在小花酒後撫摸她私處，但矢口否認性侵，辯稱雙方是在酒精催化下合意發生性行為，不過張男後來因「不舉」，最終性交以失敗收場。法官最後勘驗監視器畫面、兩人手機對話紀錄後，認為小花無誣陷張男可能，且不採信張男說詞，依《乘機性交罪》判處張男4年徒刑。

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(中時電子報)