新北市新莊區福營派出所員警馬天均，高壯憨厚的外表下有一顆細膩的心，他在2016年特考班畢業後，3年間共尋獲70名失蹤人口，其中不乏失智老人、中輟生或迷失兒童，成為所內尋人高手。

馬天均每日上班後便打開失蹤人口報表，查閱最近通報的失蹤人口，再試著憑藉報案人所提供之線索，一一抽絲剝繭，查出他們的所在地。他發現有許多失蹤人口往往是因為與家人的衝突及一時的衝動而離家出走，馬員便化身成為和事佬，協助雙方將誤會解開；而失智老人或迷失兒童，則必須多注意他們以前的居住地或成長生活的背景。

馬天鈞靦腆謙虛地表示，能有現在的成就，相當感謝分局防治組學長王聖傑帶他進入失蹤協尋的領域，總是能在他遇到瓶頸時，給予建議助他突破僵局。每每看到失蹤人口與家人團聚的感人場面，總是讓馬員感受到這份工作的不平凡和價值，期勉自己能為社會更多盡一份心力和熱血。

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(中時電子報)