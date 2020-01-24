台視過年節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》邀請國內外24組藝人、表演團體，陪伴全球華人觀眾一起迎接新年。開場由台灣電音女神謝金燕與39位跆拳道小朋友重磅登台，大跳〈人間道〉、〈嗆聲〉兩首充滿力量的舞蹈，接著〈練舞功〉登場時，謝金燕白色短裙裝換成金色禮服，小朋友更是高舉「恭喜發財鼠鼠愛姐姐」與「姐姐愛你們新年快樂」春聯，過年氣氛滿滿，最後〈姐姐〉一曲，女神姐姐謝金燕更將「姐姐車」開上台並贈送千元台幣造型抱枕，全場沸騰嗨翻小巨蛋。

謝金燕花招百出，將「姐姐車」開上舞台。（圖／台視提供）

總主持黃子佼率紅隊納豆、瑪麗與白隊王少偉、花花，一同歡迎今年的「紅白大使」任賢齊，他充滿活力的從後台區奔向舞台，熱情地與紅、白兩隊表演嘉賓合體並與觀眾賀喜；而今年表演的嘉賓中，李千那參與第4次、周興哲與艾怡良則第5次登台，其中楊丞琳則被點名睽違10年再登台，黃子佼忍不住虧道：「是不是有什麼不滿！」

伍佰壓軸演出，為節目畫下完美句點。（圖／台視提供）

「本土搖滾天王-伍佰&China Blue」壓軸演出，以〈如果這都不算愛〉搖滾開場，演出中間不忘與觀眾問好，演唱新歌〈原本當初〉時更是即興跳起舞蹈，最後一首是大家最熟悉的〈你是我的花朵〉，伍佰帶著現場觀眾跳起來，為表演畫下完美句點。最後伍佰也祝大家：「開始『鼠』，好運『鼠』不完。」《2020超級巨星紅白藝能大賞》將於除夕晚間7點在台視主頻播出。

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(中時電子報)