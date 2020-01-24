南韓聯合新聞通訊社報導，南韓當局今天證實境內出現第2起武漢肺炎確診病例。由於春節期間將有超過百萬旅客入境，仁川國際機場正嚴陣以待，加強防範疫情。

韓國疾病管理本部今天表示，南韓境內又發現一名2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，又稱武漢肺炎）確診患者，這名日前從中國武漢入境的患者呈現新型冠狀病毒陽性反應，正對他進行疫學調查。

南韓第一起確診病例為35歲中國籍武漢女性，她於19日抵達仁川國際機場後被發現有高燒等症狀，轉入指定醫療機構接受隔離治療，20日確診感染2019新型冠狀病毒肺炎。

南韓聯合新聞通訊社報導，第一起確診病例是在機場篩檢過程中被發現。這名患者接受治療後，目前已有好轉。

為了加強防範疫情，仁川國際機場正嚴陣以待，根據報導，昨天下午2時，來自延吉、濟南等中國各地旅客湧入仁川國際機場第一航站，大多數乘客戴著口罩，手持黃色健康狀態問卷。韓國疾病管理本部仁川機場國立檢疫所工作人員邊看測溫儀邊看問卷，篩查發燒旅客。

報導指出，昨天沒有來自武漢的航班，但因機場加強對所有旅客進行檢疫，檢疫站外排起50公尺的長龍。來自武漢的航班都使用第一航站第112號和第二航站第246號入境口，檢疫人員一一檢查旅客是否發燒。

一位檢疫人員表示，新型冠狀病毒有潛伏期，沒有發燒症狀的患者有可能隱瞞病情混過檢測，還需要透過社區舉報等合力配合，以徹查疫情。

仁川機場將國際入境大廳的消毒殺菌次數由每週1次增加到3次，把疑似病例送往負壓病房的機場通道也將全部消毒。

(中央社)