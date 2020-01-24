大陸武漢市因肺炎疫情延燒，官方宣布23日10點起封城，除了不少在當地工作的民眾與旅客搶出城，「封城令」也當地居民恐慌，據悉，武漢23日已有近30萬人，至少發出251列列車，沿著武漢「米」字形軌道交通網，逃往全國各地。

據《新京報》報導，在武漢23日凌晨發布封城公告後，封城的前一天，近30萬人次通過鐵路離開這座城市。今天10點前，武漢至少發出列車251列，沿著武漢「米」字形軌道交通網，列車開往全國各地。

往北終點站可達的15座城市，分別為哈爾濱、長春、瀋陽、大連、呼和浩特、北京、天津、石家莊、西安、銀川、太原、濟南、青島、鄭州、徐州，其中列車數量較多的為鄭州30列、石家莊21列、北京16列、天津8列、西安6列、瀋陽5列。

向南終點站可達的7座城市，分別為長沙、福州、廈門、廣州、深圳、南寧和昆明。其中列車數量較多的為長沙42列、廣州26列、深圳7列、南寧6列、福州5列。

向東終點站可達的5座城市，分別為南昌、南京、上海、合肥和杭州。其中列車數量較多的為南昌11列、南京9列、上海7列、合肥7列；向西終點站可達的成都和重慶，分別為8列和10列。

1月23日下午，交通運輸部發出緊急通知，暫停進入武漢的道路水路客運班線發班，暫停進入武漢市的省際、市際包車客運業務。此前，湖北省高速公路入口已經封閉。

(中時電子報)