中國2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，日本今天確認出現第2個確診病例，是一名從武漢到東京旅行的中國籍男子，目前在東京都內醫療機構住院治療。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，這名確診病例是住在湖北省武漢市、到東京旅行的40多歲中國籍男子，在到日本前的本月14日就有發燒，15日及17日在當地醫療機構就醫，並未診斷出肺炎，持續追蹤觀察。

這名男子後來在19日和家人一同搭機從成田機場入境日本旅遊，20日也在日本的醫療機構就醫，也沒有診斷出肺炎。

不過，這名男子到了22日依然有發燒及喉嚨痛等症狀，再度前往醫療機構就醫時，由於出現肺炎徵兆而住院治療。

醫療機構在今天凌晨確診這名男子罹患新型冠狀病毒，男子目前在東京都內的醫療機構住院治療。

這名男子說，自己沒有接近過很多人被感染的武漢華南海鮮市場，且移動過程中都有配載口罩。

這名男子與家人原本都住在東京都內的飯店，但都住不同房間；男子也說抵達日本後並沒有到觀光地等地到處走動。

日本稍早有一名從武漢回到神奈川縣住處的30多歲男性，15日被確診感染新型冠狀病毒，今天這起病例是日本目前已知的第2例。

厚生勞動省表示，民眾不必過度擔心，希望大家配戴口罩及徹底洗手，就像預防一般的傳染病一樣努力防範即可。

(中央社)