科學家經過長達12年的研究，在澳洲北部海域發現4種「走路鯊」，與原先知道的物種合計起來，該屬目前已增加至9種。走路鯊平時以小型甲殼類與軟體動物為食，平均體長不到1公尺，對人類沒有威脅。

綜合外媒報導，這4種新發現的鯊魚屬於天竺鯊科（Hemiscyllium）的其中一屬，研究團隊透過活捉樣本的DNA，找到牠們與原有5種天竺鯊之間的關係，該科物種最早可以追溯至6600萬到1億年前的白堊紀晚期。

走路鯊可能是原物種來到新區域後，又進化發展出的「新品種」，約從200萬年前開始出現，牠們最大的特色，是能在低氧的環境中用魚鰭行走，這特別的本事，讓牠們在捕食小型甲殼類與軟體動物時更得心應手。

走路鯊廣泛分布於巴布亞紐幾內亞及澳大利亞北部、西部和東部海域，其中以大堡礁區域的數量最為可觀，也有少數被發現於馬來西亞、印尼、索羅門群島。走路鯊通常生活在0到50米深的淺水海域。

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(中時電子報)