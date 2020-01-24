今天是除夕，許多民眾會趁今天返鄉，據高公局指出，國3南下65公里處發生2大客車追撞佔用外線事故，一度回堵逾10公里、時速一度不到20公里，其餘路段大致良好。

另外，今天早上7點15分在國2西向大湳出口發生1箱型車翻車佔用內線車道，事故於08：45排除，無人受傷，無回堵，現場已開放通行。

(中時 )