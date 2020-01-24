國3南下大客車追撞 回堵一度逾10公里 10:582020/01/24 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 春節連假開始，國道1號彰化路段，每逢連續假期本來就容易塞車；23日南下彰化到員林路段，時速一度只剩下20公里，一路到晚上7點過後，車潮才慢慢消退。（民眾提供／吳建輝彰化傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天是除夕，許多民眾會趁今天返鄉，據高公局指出，國3南下65公里處發生2大客車追撞佔用外線事故，一度回堵逾10公里、時速一度不到20公里，其餘路段大致良好。 另外，今天早上7點15分在國2西向大湳出口發生1箱型車翻車佔用內線車道，事故於08：45排除，無人受傷，無回堵，現場已開放通行。 (中時 ) #公里 #今天 #事故 #10 #追撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦存股雙十ETN 10檔成分股調整 12:302020/01/20 財經 培養學生科技素養 教育部建置10個區域推廣中心 13:202020/01/20 生活 外資等三大法人買賣超 前10名股票搶先看 14:102020/01/20 財經 國道3號南下5車連環撞 車流回堵7公里 14:392020/01/20 社會 警加強檢視交通設施 民眾安心過好年 17:532020/01/20 社會 陸29地公佈去年經濟表現 廣東省全年GDP破10兆人幣 10:552020/01/21 財經 台灣燈會副展區除夕休園 小年夜、初一至初五不打烊 19:272020/01/21 生活 台電保證中火備用機組頂多年用2到3次 不逾10天 21:062020/01/21 財經 春節期間勤洗手、戴口罩 10團178名武漢遊客抵台 21:342020/01/21 生活 發福袋拜年！徐耀昌初一參拜9廟宇發放福袋 17:272020/01/22 生活 生活熱門新聞 陸教授石毓智：LSE拒绝繼續被蔡英文愚弄 - 生活 - 旺報 第二波冷空氣這天到 吳德榮：入冬以來最強 - 生活 除夕地基主怎麼拜？命理師曝最佳開運時間 - 生活 財神爺 愛敲天秤座的門 - 生活新聞 - 中國時報 好市多超濃郁夢幻甜品補貨 她手刀抱走2盒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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