新 新北市長侯友宜政治前景看好，政績排名名列前茅。今年是他首次以市長之姿發紅包，初四、初五也將在新北轄區發放紅包，想領的民眾可得注意了。

新北市政府1月13日公布鼠年的春聯及福袋，並在20日召開「109年平安袋暨春節不打烊貼心服務」記者會，市長侯友宜長表示，「過年過好日子不應該是一個人過，而是大家一起過」，

且今年春節期間，市府結合元亨寺台北講堂、財團法人邱和成基金會及新莊慈祐宮，共同認捐2000份平安袋，透過全市警察駐點、元亨寺台北講堂、衛福部台北醫院、街友外展服務中心及板橋恩友中心等181處據點發放，另結合95間宮廟提供免費熱食，幫助有需要的民眾。市府期盼，過年期間愛心也能全年無休。讓市民安心過好年。

新北市政府提供市長侯友宜新春行程：

民國109年1月28日 星期二

09:00 新春發送福袋-板橋慈惠宮

地點：板橋區府中路81號

10:00 新春發送福袋-板橋接雲寺

地點：板橋區西門街69號

11:30 新北環狀線新春發送福袋-新北產業園區站

地點：新莊區五工路35號5樓大廳層

民國109年1月29日 星期三

09:30 新春發送福袋-湧蓮寺

地點：蘆洲區得勝街96號

14:45 新北環狀線新春發送福袋-大坪林站

地點：新店區北新路3段190號大廳層(近大坪林站5號出入口)

(中時電子報)