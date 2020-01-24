大陸防疫出現漏洞？昨天（1/23）有多名網友在微博發文說，有一對父母帶著一兒一女在南京祿口機場準備上飛機，但兒子被工作人員測出有發燒，登機被拒。這對不爽的父母就站在登機口大鬧，連累別人也不能登機，甚至將兩個小孩丟在機場，自己上去。鬧到最後機務人員竟然就通融了，讓孩子坐在飛機的最前排。

大陸《揚子晚報》報導，這班飛機是22日晚上10點起飛的MF8040航班，從南京飛往長沙。一名機上乘客表示，登機過程中發現有一家四口「男孩好像是發燒38.5度」，當時航空公司不許他們上飛機，但孩子父母卻不同意，一直在登機口大吵大鬧，最後他們換了兩個登機口，都沒法順利登機，鬧到機場警方都來關切。

最後，這對父母使出大絕招，把孩子們扔在機場，自己去搭機，讓工作人員傻住，只能先照顧小孩，最後還是讓這一家四口上了飛機，並安排在最前面的位置，飛機才總算能起飛。

(中時電子報)